Il governo italiano ha dichiarato di non voler partecipare a una missione militare per forzare il blocco dello Stretto di Hormuz, mentre Teheran ha condotto nuovi raid nella regione. Gli Stati Uniti hanno inviato tre navi e circa 4.000 militari in risposta, e sei paesi, tra cui Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone, si sono offerti di contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale nella zona.

Israele torna a colpire Teheran. Droni iraniani attaccano una raffineria in Kuwait. Gli Usa inviano navi e 4mila marines nel Golfo. E l'Ue discute Hormuz e rischio migratorio Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone si dichiarano pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello Stretto di Hormuz, chiuso dall'Iran in risposta agli attacchi di Usa-Israele. Meloni e Tajani precisano che non ci sarà alcun intervento militare. L'esercito statunitense sta accelerando il dispiegamento di navi e migliaia di marines nell'area del Golfo nell'ambito della guerra contro l'Iran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "No a missione militare per forzare blocco Hormuz". Nuovi raid du Teheran. E gli Usa mandano tre navi e altri 4mila militari

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