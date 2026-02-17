VIDEO - Arco di San Lazzaro tenta di forzare l' ingresso di un negozio con un tubo di ferro

Nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, un uomo ha cercato di rompere la porta di un negozio di frutta e verdura all’Arco di San Lazzaro a Parma usando un tubo di ferro. La sua azione è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza installata nelle vicinanze, che ha mostrato il tentativo di scasso. La scena si è svolta intorno alle 2 di notte, attirando l’attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine.

Nella nottata tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio un uomo ha tentato di forzare la porta d'ingresso di un negozio di frutta e verdura all'Arco di San Lazzaro a Parma. Nelle immagini si vede il ladro tentare, più volte, di una sorta di piede di porco, probabilmente un cilindro di metallo preso dalla strada. L'episodio è avvenuto poco dopo le ore 2.