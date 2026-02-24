Sanremo 2026 Gianna Capaldi Pratesi 106 anni sul palco | votò il 2 giugno 1946 L’omaggio agli 80 anni della Repubblica

Gianna Capaldi Pratesi, 106 anni, ha deciso di salire sul palco di Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni della Repubblica. La sua presenza richiama l’attenzione su un collegamento diretto tra passato e presente, dato che ha votato per la prima volta il 2 giugno 1946. La sua partecipazione rappresenta un gesto simbolico e un richiamo alla memoria storica del Paese. La donna si prepara a condividere un momento speciale davanti al pubblico dell’Ariston.

Si annuncia come una delle storie più interessanti di questo Festival di Sanrem o quella che porterà questa sera sul palco dell’Ariston la signora Gianna Capaldi Pratesi. Prossima ai 106 anni che compirà il prossimo 16 marzo, la signora porterà al Festival la propria testimonianza circa il primo voto per le donne italiane al referendum del 1946, che sancì la nascita della Repubblica e di cui quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario. “Le do una notizia in anteprima che riguarda il Festival – aveva anticipato Carlo Conti al presidente Sergio Mattarella – su quel palco parleremo di questo anniversario e lo faremo ospitando una signora di 106 anni, che proprio quel 2 giugno 1946 per la prima volta ebbe l’onore di votare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi è Gianna Pratesi a Sanremo 2026, la storia dell’ex gelataia che a breve compirà 106 anniGianna Pratesi, ex gelataia di 105 anni, si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 per celebrare la musica italiana.

Sanremo, Mattarella: “Il Festival ha valore”. Carlo Conti: “Sul palco celebreremo gli 80 anni della Repubblica” – VIDEOSergio Mattarella ha detto che il Festival di Sanremo ha “valore”, durante un incontro al Quirinale con Carlo Conti, che ha annunciato che quest’anno sul palco si celebreranno gli 80 anni della Repubblica italiana.

Sanremo 2026, Gianna Capaldi Pratesi (106 anni) sul palco: votò il 2 giugno 1946. L’omaggio agli 80 anni della RepubblicaLa 106enne racconterà all'Ariston la sua esperienza nel referendum che sancì la nascita della Repubblica per gli 80 anni dell'anniversario ... ilfattoquotidiano.it

Sanremo, Gianna Capaldi Pratesi tra gli ospiti: chi è la signora di 106 anni che canta, balla e suona il pianoforteDurante la prima serata del Festival di Sanremo ci sarà un momento di assoluta importanza storica: sul palco si esibirà Gianna Capaldi Pratesi, una donna di Chiavari (GE) ... ilgazzettino.it

