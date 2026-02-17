L' Arca di Loré arriva a settembre a Roma e raddoppia con JOVA AL MASSIMO al Circo Massimo La prima data è già sold out

L’Arca di Loré porta il suo spettacolo a Roma a settembre, portando con sé anche JOVA AL MASSIMO al Circo Massimo. La prima serata, prevista per il 12 settembre, ha già tutti i biglietti esauriti, spingendo gli organizzatori a programmare un secondo appuntamento il 13 dello stesso mese. Un concerto che attira moltissimi appassionati, tanto da richiedere un'ulteriore data per accontentare il pubblico.

(askanews) – L’Arca di Loré arriva a Roma con JOVA AL MASSIMO, al Circo Massimo. Talmente al Massimo che una sera non basta: a otto mesi di distanza la prima data è sold out e apre una seconda data il 13 settembre. Stesso luogo, stesso orizzonte, due serate per chiudere il viaggio estivo di Lorenzo Jovanotti. I concerti romani segnano l’approdo finale di L’Arca di Loré – Jova Summer Party, il nuovo progetto live prodotto e organizzato da Trident Concerts. Un percorso pensato come attraversamento, non come semplice sequenza di date, che trova nella Capitale il suo punto di arrivo naturale. Il raddoppio riguarda anche il tempo: dal primo pomeriggio il Circo Massimo si trasforma in uno spazio aperto, attraversato da musica e incontri, dove l’esperienza prende vita ben prima del concerto serale. 🔗 Leggi su Amica.it

