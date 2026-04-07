LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | vittoria pazzesca di Seixas distacchi incredibili a tutti gli altri big
Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con una vittoria sorprendente di un ciclista locale che ha dominato la corsa. Tra i favoriti, alcuni big hanno subito distacchi notevoli, con Skjelmose che si è piazzato al secondo posto e Roglic che, grazie a un rientro negli ultimi chilometri, ha concluso terzo. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa e sui distacchi tra i principali protagonisti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Skjelmose si prende il secondo posto, terzo per Roglic che è riuscito a rientrare negli ultimi km. 17.40 PAUL SEIXAS VINCE A CUEVAS DE MENDUKILO! Prova monstre del francese. 17.39 Attacco di Uijtdebroeks nel gruppo inseguitori, ultimi metri invece per Seixas. 17.37 1 km alla conclusione per un impressionante Paul Seixas. 17.36 2 km alla conclusione. 17.35 Nel primo gruppo inseguitore sono presenti Uijtdebroeks, Lipowitz, Skjelmose, Baudin e un incredibile Ion Izagirre. 17.33 E’ iniziata l’ascesa finale per Paul Seixas, il francese sta blindando la classifica generale nonostante manchino ancora cinque tappe. 🔗 Leggi su Oasport.it
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