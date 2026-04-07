LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026 tappa di oggi in DIRETTA | vittoria pazzesca di Seixas distacchi incredibili a tutti gli altri big

Oggi si svolge la tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con una vittoria sorprendente di un ciclista locale che ha dominato la corsa. Tra i favoriti, alcuni big hanno subito distacchi notevoli, con Skjelmose che si è piazzato al secondo posto e Roglic che, grazie a un rientro negli ultimi chilometri, ha concluso terzo. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla corsa e sui distacchi tra i principali protagonisti.