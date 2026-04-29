Era una novità ora è la normalità Roma conquista il Grande Arrivo del Giro d' Italia come tradizione

Roma si prepara ad accogliere il Grande Arrivo del Giro d'Italia, evento che si terrà per l’ottava volta nella storia e per la quarta consecutiva. La città continuerà così a rappresentare una tappa fissa di questa corsa ciclistica, che vede coinvolti numerosi atleti e appassionati. La data dell’arrivo e i dettagli del percorso sono stati annunciati, confermando il ruolo centrale di Roma nel finale della manifestazione.

Per l'ottava volta nella storia, la quarta consecutiva, sarà Roma ad ospitare il Grande Arrivo del Giro d'Italia. La tappa conclusiva della 109esima edizione della Corsa Rosa è stata presentata presso la sala della Protomoteca del Campidoglio alla presenza di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma; Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events; Stefano Barigelli, Direttore de La Gazzetta dello Sport e Vincenzo Nibali, vincitore di due Giri d'Italia (2013 e 2016) oltre a tante altre istituzioni, rappresentanti dei Media e dei partner della Corsa Rosa.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Era una novità, ora è la normalità". Roma conquista il Grande Arrivo del Giro d'Italia come tradizione The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: 'Fiori e bimbi', in arrivo la decima edizione con una grande novità Trentino cuore del ciclismo: il Giro d’Italia conquista la Paganella? Cosa sapere Il Giro d'Italia arriva ad Andalo il 27 maggio con la diciassettesima tappa. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Oltre 165 nuovi libri consigliati per la primavera 2026: lo speciale; Inaugurata al Cisternino di Città la nuova sede della Biennale del Mare e dell'Acqua; Mewtwo si megaevolve e arrivano altre entusiasmanti novità sul GO Fest!; Presentata la Trieste Spring Run 2026. Giro d'Italia, Roma ancora protagonista del «Grande arrivo»(Adnkronos) - Per l'ottava volta nella storia, la quarta consecutiva, sarà Roma ad ospitare il Grande Arrivo del Giro d'Italia. La tappa conclusiva della 109esima edizione della Corsa Rosa è stata pre ... msn.com Buongiorno Gruppo del mio Cuore! È in arrivo una grande novità e sarà all’interno del Today’s Special Value Elemis! Restiamo sintonizzati perché nei prossimi post vedremo di cosa si tratta QVC #Elemis #tsv #bestoffer #me - facebook.com facebook