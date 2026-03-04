Giro d' Italia Doris | La Maglia Azzurra? Iconica rappresenta i nostri valori
Massimo Antonio Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, ha commentato l'importanza della Maglia Azzurra nel Giro d’Italia, definendola un'icona che rappresenta i valori del ciclismo italiano. Durante l'evento
Così Massimo Antonio Doris, Ad di Banca Mediolanum, sull'importanza della Maglia Azzurra a margine dell'evento "Ieri Oggi Domani" per annunciare il rinnovo della sponsorizzazione della stessa da parte di Banca Mediolanum. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Verso l’evento Milano-Cortina, in mostra i valori della maglia azzurraIn vista di Milano-Cortina 2026, arriva a San Donato la mostra che racconta i valori della maglia azzurra.
Giro d'Italia 2026, presentata la Maglia Azzurra: Banca Mediolanum sponsor per altre tre edizioni. Cairo: «Un partner speciale che usa la Corsa Rosa nel modo migliore». Doris ...Banca Mediolanum rinnova per tre anni la sponsorizzazione, che dura dal 2003, della maglia azzurra del Giro d'Italia: presentata oggi a Milano con campioni storici come Fondriest e Bettini. L'8 maggio ... corriere.it
Banca Mediolanum rinnova con il Giro d’Italia: altri tre anni sulla Maglia AzzurraProsegue e si rafforza una delle partnership più longeve del panorama sportivo italiano. Dopo oltre vent’anni, Banca Mediolanum rinnova per altri 3 anni la storica sponsorizzazione del Gran Premio ... bluerating.com