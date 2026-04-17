Giulio Pellizzari si sta preparando per il Giro d’Italia 2026, in programma tra alcuni mesi. Il ciclista, già annunciato come capitano della squadra Red Bull – BORA – hansgrohe, ha concluso gli ultimi allenamenti prima della partenza. Con ambizioni di classifica e una possibile posizione tra i primi cinque, Pellizzari si avvicina all’appuntamento con la volontà di ottenere risultati importanti alla Corsa Rosa.

È il capitano annunciato per la Red Bull – BORA – hansgrohe al Giro d’Italia e sarà alla Corsa Rosa con grandi ambizioni: Giulio Pellizzari sicuramente è la carta azzurra più importante per la Corsa Rosa per provare ad ambire almeno ad una top-5, con il sogno del podio più che aperto. La rincorsa alla prima grande corsa a tappe stagionale, quella di casa, per il 22enne marchigiano, passa dal Tour of the Alps, quello che prima era chiamato Giro del Trentino, l’ultimo appuntamento di preparazione prima del Giro. Tra Volta a la Comunitat Valenciana e Tirreno-Adriatico Pellizzari ha dimostrato di avere le carte in regola per tenere il passo dei migliori in salita e, anzi, anche di poter attaccare e fare la differenza.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tour of the Alps 2026: Giulio Pellizzari all’ultima rifinitura prima del Giro d’Italia

Notizie correlate

Tour of the Alps 2026, Pellizzari scalda i motori: "Sogno un bel risultato"Roma, 14 aprile 2026 - La stagione delle Classiche e le emozioni che regalano ogni volta, ma anche quella delle corse a tappe propedeutiche ai Grandi...

Il ritorno di Bernal: appuntamento al Tour of the Alps 2026 (con vista sul Giro d'Italia)Roma, 7 aprile 2026 - Che fine ha fatto Egan Bernal? A un certo punto della prima parte di questa stagione tutti, tra appassionati e addetti ai...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tour of the Alps 2026, Giulio Pellizzari punta a un risultato importante: Ci tengo tanto. Chi è stato l'ultimo italiano a vincere la classifica generale?; Al Tour of the Alps il momento di Pellizzari; Tour of the Alps 2026: tappe, orari, favoriti e dove vederlo in TV e streaming; Anche Simoni e Fondriest al vernissage di un Tour of the Alps mai come quest'anno con grandi stelle.

Tour of the Alps 2026: Giulio Pellizzari all’ultima rifinitura prima del Giro d’ItaliaÈ il capitano annunciato per la Red Bull - BORA - hansgrohe al Giro d'Italia e sarà alla Corsa Rosa con grandi ambizioni: Giulio Pellizzari sicuramente è ... oasport.it

Pellizzari capitano al Giro: il Tour of the Alps ultima rifinituraPer Giulio Pellizzari, il talentuoso ventiduenne marchigiano, si prospetta uno dei momenti più significativi della sua carriera ciclistica. È stato infatti designato capitano della Red Bull – BORA – h ... it.blastingnews.com

Giulio Pellizzari: la speranza del ciclismo italiano Remco Evenepoel vede in lui un futuro campione: "Ha tutto per salire sul podio del Giro e vincere la generale". Dopo un debutto straordinario, Pellizzari punta a brillare nelle prossime edizioni facebook

Tour of the Alps 2026, Giulio Pellizzari punta a un risultato importante: “Ci tengo tanto. Chi è stato l’ultimo italiano a vincere la classifica generale” x.com