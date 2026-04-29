Giro di Romandia | Pogacar e Roglic sfidano l’ascesa di Ovronnaz

Oggi si è aperta la corsa del Giro di Romandia con la prima tappa a Martigny, lunga 171,2 chilometri. La gara include un tratto impegnativo in salita verso Ovronnaz, con pendenze che raggiungono il 10 per cento. Tra i partecipanti più attesi ci sono due ciclisti di spicco che puntano a fare la differenza durante la gara. La partenza ha visto una fuga di alcuni corridori prima che il gruppo si preparasse per la salita.

? Cosa sapere Partenza prima tappa Giro di Romandia oggi a Martigny con 171.2 km di percorso.. L'ascesa di Ovronnaz con pendenze al 10.4% mette alla prova Pogacar e Roglic.. Martigny ospiterà la partenza della prima tappa del 79° Giro di Romandia oggi, mercoledì 29 aprile 2026, con un percorso di 171.2 km che mette alla prova i corridori sulle ascese decisive di La Rasse e Ovronnaz. Dopo l’esito del prologo cronometrato, conclusosi con il successo di Dorian Godon, la competizione si sposta su una frazione di lunga distanza. Il tracciato si snoderà nei pressi di Martigny, che fungerà sia da punto di inizio che da meta finale per questa prima giornata di gara ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro di Romandia: Pogacar e Roglic sfidano l’ascesa di Ovronnaz Notizie correlate LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar farà il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di... Giro di Romandia 2026: attesa tutta per Tadej Pogacar, sfida a Roglic e Lipowitz. Tiberi si testaPer alcuni l’ultimo test prima del Giro d’Italia, per altri un appuntamento per spezzare dalle Classiche delle Ardenne. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La campagna elvetica di Pogacar inizia dal Giro di Romandia; Perché Tadej Pogacar ha scelto di inserire nel calendario il Giro di Romandia? Obiettivo qualità e Tour de France; Giro di Romandia, Godon vince il cronoprologo. Pogacar chiude sesto; LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?. LIVE Giro di Romandia 2026, Prologo in DIRETTA: Godon spunta a sorpresa! Pogacar davanti a Roglic di 1?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Per oggi è tutto amici di OA Sport! La Diretta Live testuale del prologo del Giro di Romandia 2026 termina ... oasport.it LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar farà il vuoto sulla dura salita di Ovronnaz?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa del Giro di ... oasport.it Giro di Romandia 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Prima Tappa: Martigny – Martigny (170,6 km) x.com Come sono andati gli italiani (Gaffuri, Tiberi, Caruso, Conca ecc…) nel prologo del Giro di Romandia Si è appena concluso il prologo del Giro di Romandia con una grande sorpresa: non ha vinto Pogacar. Lo sloveno è arrivato quinto con… continua ne - facebook.com facebook