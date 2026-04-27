Il Giro di Romandia 2026 si avvicina, attirando l’attenzione soprattutto su Tadej Pogacar, che si prepara a confrontarsi con Roglic e Lipowitz. La corsa rappresenta un possibile ultimo banco di prova prima del Giro d’Italia, mentre per altri è un’occasione per affrontare le Classiche delle Ardenne. Nel frattempo, Tiberi si sta mettendo alla prova in vista delle prossime competizioni.

Per alcuni l’ultimo test prima del Giro d’Italia, per altri un appuntamento per spezzare dalle Classiche delle Ardenne. In scena da domani il Giro di Romandia: cinque tappe e un prologo in programma, andiamo a scoprire nel dettaglio i favoriti della corsa elvetica. TAPPE. Prologo (2804): Villars-sur-Glâne (3,2 km, cronometro individuale) Tappa 1 (2904): Martigny – Martigny (171,2 km) Tappa 2 (3004): Rue – Vucherens (173,1 km) Tappa 3 (0105): Orbe – Orbe (176,6 km) Tappa 4 (0205): Broc – Charmey (149,6 km) Tappa 5 (0305): Lucens – Leysin (178,2 km) FAVORITI. Chi se non Tadej Pogacar? Debutto per la stella slovena nella corsa World Tour elvetica: un nome così basta e avanza per una startlist davvero di lusso ed una corsa che sarà spettacolare sicuramente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Romandia 2026: attesa tutta per Tadej Pogacar, sfida a Roglic e Lipowitz. Tiberi si testa

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