Oggi prende il via la 79ª edizione del Giro di Romandia, una delle tappe più attese del calendario ciclistico svizzero. La corsa si apre con un prologo di breve distanza, che parte e termina a Villars-sur-Glâne. La giornata prevede orari, copertura televisiva e streaming, e il percorso sarà caratterizzato da un breve tratto cronometrato. Sono stati annunciati i favoriti e il programma completo della prima giornata.

Edizione attesissima la numero 79 del Giro di Romandia. La breve corsa a tappe svizzera si apre oggi con un breve prologo con partenza ed arrivo a Villars-sur-Glâne: andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, favoriti e programma. PERCORSO. Prologo breve, di soli 3,2 chilometri, ma molto tecnico. Attenzione anche allo strappo conclusivo: GPM di 1 un chilometro con pendenza che va sul 5% e può destabilizzare i corridori. FAVORITI. Tadej Pogacar debutta nella corsa elvetica e vorrà subito timbrare il cartellino: la condizione dello sloveno è straripante e sarebbe sorprendente non vedere una vittoria subito in apertura. A sfidarlo il connazionale Primoz Roglic, che avrebbe preferito però una cronometro forse più lunga.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro di Romandia 2026, tappa di oggi Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne: orari, tv, streaming. Si comincia con un prologo

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