Giovanili Una Hotels l’ultimo turno è amaro

Si è concluso con una sconfitta l’ultimo turno del settore giovanile della Una Hotels. L’Under 19 è stata battuta dalla capolista Bassano con il punteggio di 60-76, risultato che impedisce la qualificazione diretta alla Finale Nazionale di Roma, prevista dal 1 al 7 giugno. La partita si è disputata in trasferta e ha segnato la fine del percorso per la squadra in questa stagione.

Si chiude con un bilancio agrodolce l’ultimo turno del settore giovanile della Una Hotels. Contro la capolista Bassano, l’Under 19 esce sconfitta per 60-76: un risultato che preclude la qualificazione diretta alla Finale Nazionale di Roma (1-7 giugno). La squadra di coach Rossetti dovrà ora attendere gli ultimi risultati del girone per capire il proprio destino: spareggi o addirittura pre-spareggi, per l’accesso all’atto conclusivo della stagione. Una Hotels: Fornasiero 2, Mainini, Carboni 4, Hadzhyiev 2, Manfredotti A. 13, Manfredotti L. 22, Emokhare, Borzacca, Abreu 9, Samb 2, Frashni, Deme 6. All. Rossetti. Sfuma anche per l’Under 17...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovanili Una Hotels, l’ultimo turno è amaro Centrale Sport #12 – Analisi Cesena, Basket Forlì e Ravenna, Volley e Motori Notizie correlate Pallamano. Ultimo turno amaro. Macagi Cingoli sconfitta a TriesteTrieste 27 Cingoli 23: Garcia, Postogna, Bono 3, Ganz 1, Mazzarol 1, Pernic 2, Scorzato, Parisato 2, Lo Duca 2, Urbaz 2, Pauloni 1, Vanoli 3, Hubert... Leggi anche: Giovanili. Invictasauro in Puglia al ’Trofeo Caroli Hotels’ Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giovanili Una Hotels, l’ultimo turno è amaro; Finali Regionali Giovanili: Vero Volley vince il titolo Under 18, medaglia d'argento per l'Under 19; Giulietta e Romeo, adolescenti persi in una palude di morte; Nasce Rugby Verona, la nuova società parte da Academy e squadre giovanili. Giovanili Una Hotels, l’ultimo turno è amaroL’Under 19 perde contro Bassano, l’U17 battuta da Trento: per entrambe niente qualificazione diretta alle finali ... ilrestodelcarlino.it Una Hotels giovanili. Brutta sconfitta per l’Under 19. Molto bene l’U17Si complica il passaggio diretto alla finale nazionale per l’Under 19 sconfitta sul campo di Cividale per 77-67 al ... ilrestodelcarlino.it Il Trofeo Caroli Hotels Under 11 ha i suoi campioni! Si chiude una straordinaria edizione allo Stadio "Antonio Bianco" di Gallipoli con due finali indimenticabili. Triangolare GOLD — Sul gradino più alto del podio sale il Torino, seguito da ACR Football Cl - facebook.com facebook