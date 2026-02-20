Giovanili Invictasauro in Puglia al ’Trofeo Caroli Hotels’

L’Invictasauro ha portato i suoi giovani in Puglia per il ’Trofeo Caroli Hotels’. La causa è la partecipazione alla competizione internazionale under 14, che si è svolta a inizio stagione. La squadra grossetana ha affrontato squadre provenienti da diverse regioni e ha dimostrato grande impegno sul campo. I ragazzi hanno condiviso un’esperienza di crescita e confronto, affrontando partite intense e stimolanti. Il torneo ha rappresentato un’occasione importante per mettere in mostra il talento dei giovani atleti. La loro avventura in Puglia si è conclusa con entusiasmo.

Bellissima esperienza per i giovani dell' Invictasauro. La formazione Under 14 della società grossetana ha partecipato al prestigioso 'Trofeo Internazionale Caroli Hotels' under 14 disputato in Puglia. Una manifestazione a cui erano iscritte anche Juventus, Lazio, Fiorentina, Bologna, Pisa, Sassuolo, Lecce ed altre squadre professionistiche italiane ed inglesi. Un torneo importantissimo, forse il più importante d'Italia, per la categoria, a cui l'Invictasauro ha partecipato con i Giovanissimi 2012 oltre a cinque esordienti 2013 di cui uno in prestito dalla Taurisano 1939. E' stato un torneo di altissimo livello, con la squadra allenata da Silvio Mantiglioni e Francesco Toti che si è ben distinta.