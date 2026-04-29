Giovani cattolici sui social è boom Anche di polemiche

Negli ultimi tempi si registra una crescita significativa della presenza di giovani cattolici sui social media, un fenomeno che coinvolge diverse piattaforme e progetti online. Questa presenza ha portato a un aumento di contenuti e discussioni legate alla fede, ma ha anche sollevato alcune polemiche e critiche tra gli utenti. La partecipazione dei giovani in rete si manifesta in vari modi, tra iniziative positive e momenti di confronto più acceso.

È in costante aumento la presenza di giovani cattolici sui social media. Con alcune opportunità ma anche talvolta aspetti critici. Servizio di Raffaella Frullone TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giovani cattolici sui social, è boom. Anche di polemiche Giovani cattolici sui social, è boom. Anche di polemiche Notizie correlate Emilia-Romagna, affitti brevi al vaglio della Consulta: boom di strutture e polemiche sui diritti dei residenti.Affitti Brevi sotto Sottotono: La Legge Regionale Emilia-Romagna al Banco di Giustizia Costituzionale La legge regionale sull'affitto breve in... Serie A, la Juve primeggia sui social: media inondati dalle polemiche sull’espulsione di KaluluLa 25ª giornata di Serie A ha visto la Juventus dominare la conversazione online, alimentata dalle polemiche scatenate dall'espulsione di Federico... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Gen Z è sempre più religiosa?; ASIA/LAOS - Due nuovi preti laotiani, i primi Redentoristi; Democrazia, il coraggio di partecipare: dai cattolici un impegno concreto per il Paese; Il Papa condivide il pensiero dell’episcopato africano esortando i giovani a non emigrare. La trappola del web per i giovani, tra fiumi di odio e ore trascorse sui social: quasi nessuno denuncia le violenze, l'allarme del MoigeInsulti, esclusione dai gruppi online, diffusione di pettegolezzi e hate speech, ovvero fiumi di odio social contro bersagli designati. Sono questi i fenomeni che colpiscono, ... leggo.it Social e giovani italiani, tra saturazione e voglia di detoxPrima lieve flessione dei giovani sui social. Il il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis e l'aumento dei lettori di libri di carta. lapresse.it la Repubblica. . Il volto accigliato di Donald Trump sarà anche nei passaporti. Il Dipartimento di Stato americano introdurrà passaporti statunitensi in edizione limitata per commemorare il 250° anniversario dell’indipendenza americana. Le bozze mostrano l’im - facebook.com facebook