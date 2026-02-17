Emilia-Romagna affitti brevi al vaglio della Consulta | boom di strutture e polemiche sui diritti dei residenti

La Regione Emilia-Romagna ha inviato alla Consulta la legge sugli affitti brevi, dopo aver registrato un aumento esponenziale di strutture turistiche che ha suscitato forti proteste tra i residenti. La crescita di appartamenti destinati agli affitti temporanei ha portato a tensioni sul diritto alla quiete e alla disponibilità di case per chi vive stabilmente in zona. La questione si accende ora nel dibattito pubblico, con molte persone che chiedono interventi per limitare il fenomeno e tutelare i diritti di chi abita nei quartieri più affollati.

Affitti Brevi sotto Sottotono: La Legge Regionale Emilia-Romagna al Banco di Giustizia Costituzionale. La legge regionale sull'affitto breve in Emilia-Romagna è al centro di una disputa legale con il governo nazionale, mentre il numero di strutture dedicate a questa tipologia di alloggio continua a crescere rapidamente. Solo nella provincia di Modena, si registra un aumento del 29% in un anno e mezzo, sollevando preoccupazioni sulla disponibilità di alloggi per i residenti e sull'aumento dei canoni di locazione. Federconsumatori, Cgil e Sunia difendono la normativa regionale, confidando in una sua conferma da parte della Corte Costituzionale.