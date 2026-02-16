Serie A la Juve primeggia sui social | media inondati dalle polemiche sull’espulsione di Kalulu

La Juventus ha attirato l’attenzione sui social dopo il derby d’Italia, a causa delle discussioni nate dall’espulsione di Kalulu. La decisione arbitrale ha scatenato un’ondata di commenti e polemiche tra i tifosi, che si sono scagliati contro le immagini e le decisioni prese durante la partita. La conversazione online si è accesa soprattutto nei momenti immediatamente successivi all’episodio, coinvolgendo anche analisti e appassionati di calcio.

La Serie A infiamma i social: la Juventus al centro di un dibattito acceso dopo il derby d'Italia. La 25ª giornata di Serie A ha visto la Juventus dominare la conversazione online, alimentata dalle polemiche scatenate dall'espulsione di Federico Kalulu durante il derby d'Italia contro l'Inter. Il match, terminato con la vittoria bianconera per 3-2, ha generato un'ondata di discussioni che ha portato la squadra torinese a superare i nerazzurri nella classifica MediaScore, riflettendo un clima di forte polarizzazione nel dibattito sportivo. Il derby al microscopio: l'espulsione di Kalulu e le sue conseguenze.