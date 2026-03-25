Giornata mondiale delle vocazioni Papa | vocazione non è un traguardo statico

In occasione della Giornata mondiale delle vocazioni, il Papa ha sottolineato che la vocazione non rappresenta un risultato fisso, ma un percorso in evoluzione che si sviluppa attraverso un processo di crescita personale e spirituale. Secondo il leader religioso, questo cammino viene sostenuto dall’intimità con il Signore, che permette di approfondire e consolidare la propria chiamata.

“La vocazione non è un traguardo statico, ma un processo dinamico di maturazione, favorito dall’intimità con il Signore”. Lo scrive Papa Leone, nel messaggio per la Giornata mondiale delle vocazioni. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata mondiale delle vocazioni, Papa: vocazione non è un traguardo statico Articoli correlati Fernando Assante dona al Papa l’opera “La vocazione di San Francesco”Capaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:... Il 2 febbraio è la Giornata Mondiale delle Zone UmideROMA – Lagune, fiumi, stagni, laghi, paludi, specchi d’acqua dolce o salmastra: il 2 febbraio, World Wetlands Day, il mondo richiama l’attenzione... Giornata mondiale vocazioni, Papa: non è un traguardo statico Una selezione di notizie su Giornata mondiale Discussioni sull' argomento Notti di Nicodemo: venerdì 27 marzo giovani in seminario per l’Adorazione della croce; Valbisagno, l’ingresso di Don Enrico Litigio. ASIA/LAOS - I FRUTTI DELLE GIORNATE MONDIALI DELLA GIOVENTÙ: VOCAZIONI FRA I GIOVANI CATTOLICI DEL LAOS, SPERANZE PER LA PICCOLA CHIESA LAOTIANACittà del Vaticano (Agenzia Fides) – La speranza per la nostra piccola comunità sono le giovani vocazioni, che potranno arricchire e fortificare la Chiesa laotiana. I giovani che scelgono la vita ... fides.org AMERICA/VENEZUELA - Giornata delle Vocazioni: nonostante la crisi economica e sociale e la pandemia, sono aumentate le vocazioni al sacerdozioCaracas (Agenzia Fides) - Il lavoro di promozione vocazionale in Venezuela ha dato i suoi frutti. Quest'anno, pur nel pieno della crisi sociale ed economica che sta attraversando il Paese, aggravata ... fides.org Tele Dehon. . "Fidarsi e affidarsi a Dio, anche quando i piani della vita sembrano capovolti". È il messaggio di Papa Leone XIV per la Giornata mondiale delle vocazioni - facebook.com facebook Giornata mondiale del teatro, a Napoli ventuno scuole in scena. Sette eventi promossi dal Comune per il progetto 'Cultura, che classe' #ANSA x.com