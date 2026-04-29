Giornata mondiale della danza | manifestazione a Martina Franca Oggi

Oggi a Martina Franca si svolge una manifestazione dedicata alla Giornata Mondiale della Danza, istituita dall’UNESCO nel 1982 per celebrare l’arte coreutica a livello globale. L’evento prevede diverse iniziative e spettacoli aperti al pubblico, organizzati dal Comune e da associazioni locali. La giornata mira a coinvolgere la comunità e a promuovere la danza come forma artistica e culturale. La manifestazione si svolge in diverse location della città.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: In occasione della Giornata Mondiale della Danza, istituita dall’UNESCO sin dal 1982 per celebrare l’arte coreutica in tutto il mondo,??????????????????,?????????.??, il Salotto Cinese del Palazzo Ducale di Martina Franca ospiterà un incontro speciale tra la cittadinanza e la Scuola di Danza “Arabesque”. L’evento a Palazzo Ducale non sarà solo un momento di condivisione culturale, ma anche un riconoscimento formale all’impegno, alla disciplina e ai successi raggiunti dalla scuola che ha consentito a molti allievi di iniziare il loro cammino da piccolissimi e riuscire a trasformare il sogno della danza in una carriera reale, superando audizioni in accademie di fama mondiale.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Giornata mondiale della danza: manifestazione a Martina Franca Oggi Notizie correlate Martina Franca celebra la Giornata Mondiale della DanzaMartina Franca celebra la Giornata Mondiale della Danza con un appuntamento dedicato all’arte coreutica e alle eccellenze del territorio. Martina Franca celebra Dario Fo per la Giornata Mondiale del TeatroTarantini Time QuotidianoMartina Franca si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Teatro con un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Martina Franca celebra la Giornata Mondiale della Danza; Giornata mondiale della danza: appuntamento a Martina Franca mercoledì 29 aprile; Al via il monitoraggio delle acque sul litorale jonico lucano; Martina Franca celebra la Giornata Mondiale della Danza. Giornata mondiale della danza: appuntamento a Martina Franca mercoledì 29 aprileL’evento a Palazzo Ducale non sarà solo un momento di condivisione culturale, ma anche un riconoscimento formale all’impegno, alla disciplina e ai successi raggiunti dalla ... agorablog.it Comune di Martina Franca. Oggi i nostri operatori sono stati impegnati nel servizio di lavaggio meccanizzato delle strade del comune. #comunemartinafranca - facebook.com facebook