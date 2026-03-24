martina franca celebra dario fo per la giornata mondiale del teatro

Martina Franca si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Teatro con un evento promosso dall’Amministrazione comunale tramite l’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo. La manifestazione è dedicata alla valorizzazione delle arti dal vivo e coinvolgerà diverse iniziative nella città. La giornata si svolgerà con l’obiettivo di promuovere il teatro e le attività culturali locali.

Tarantini Time Quotidiano Martina Franca si prepara a celebrare la Giornata Mondiale del Teatro con un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle arti dal vivo, promossa dall’Amministrazione comunale attraverso l’Assessorato alle Attività Culturali e allo Spettacolo. L’edizione 2026 sarà dedicata a Dario Fo, nel centenario della nascita e a dieci anni dalla scomparsa, figura centrale del teatro italiano e premio Nobel, simbolo di satira e impegno civile. L’appuntamento è fissato per le ore 18.30 al Piccolo Teatro Comunale “V. Cappelli”, dove, dopo i saluti istituzionali del sindaco Gianfranco Palmisano, dell’assessore Carlo Dilonardo e di Giovanni Tagliente, patron del Festival del Cabaret – Città di Martina Franca, si terrà l’incontro dal titolo “Dario Fo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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