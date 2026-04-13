Mammografia e visita senologica gratuite all' Iom | l' iniziativa per la Giornata nazionale della salute della donna
In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande offre mammografie e visite senologiche gratuite. L'iniziativa si svolge nell'ambito della (H) Open Week sulla salute femminile, promossa dalla Fondazione Onda ETS. L’obiettivo è permettere alle donne di accedere a controlli diagnostici senza costi aggiuntivi durante questa settimana.
In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande aderisce alla (H) Open Week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS. Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Giornata della salute della donna: visite gratuite all’ospedale di ApriliaAll’ospedale Città di Aprilia una due giorni dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: il 22 e il 23...
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