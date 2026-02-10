Scuola-lavoro la Guardia Costiera apre le porte del Forte Michelangelo agli studenti di Civitavecchia

Ieri mattina, 24 studenti del quarto anno dell’IISS “Stendhal – Calamatta” hanno visitato la Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Questa visita rientra nel progetto di alternanza scuola-lavoro, che già a novembre aveva coinvolto altri 20 studenti delle classi quinte. I ragazzi hanno potuto entrare nel Forte Michelangelo e conoscere da vicino le attività della Guardia Costiera, dando un volto concreto alle loro scelte future.

Civitavecchia, 10 febbraio 2026 – Ieri 24 studenti del 4° anno dell’IISS “Stendhal – Calamatta ” indirizzo nautico hanno varcato i cancelli della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, proseguendo sulla rotta tracciata dai loro 20 “colleghi” delle quinte classi lo scorso novembre nell’ambito del programma nazionale “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)”. Ad accoglierli il Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Capitano di Vascello (CP) Cosimo Nicastro, che ha salutato i ragazzi ed i loro docenti, ed ha loro presentato i tutor che li affiancheranno lungo il percorso, spiegando il senso di questa esperienza: avvicinare i giovani alla cultura del mare attraverso chi, ogni giorno, lavora per la sicurezza e la legalità in ambito marittimo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

