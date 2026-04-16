L’assemblea del municipio ha approvato una proposta che istituisce l’Albo delle società sportive storiche di Roma Capitale. La stessa decisione prevede anche la celebrazione annuale della Giornata dello Sport Storico, fissata per il 12 settembre. La delibera riguarda le realtà sportive con una lunga presenza sul territorio e mira a valorizzarne il ruolo nel tempo. La giornata sarà dedicata alle attività e alla storia di queste società.

L’Assemblea capitolina ha approvato oggi una proposta di deliberazione che prevede l’istituzione dell’Albo delle società sportive storiche di Roma Capitale, insieme alla celebrazione annuale della Giornata dello Sport Storico, programmata per il 12 settembre di ogni anno. La notizia è stata annunciata dalla presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, che è anche la prima firmataria della proposta di delibera. “Roma non è solo la città dei grandi eventi sportivi, ma è anche una città che, nel corso di oltre un secolo, è stata plasmata da molte società sportive che hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale come presidio sociale nei vari quartieri – ha dichiarato Celli -.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sport: Celli, ok Albo societa’ storiche di Roma, Giornata sara’ celebrata il 12 settembre

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