Il ministro dello sviluppo economico ha chiesto nelle commissioni parlamentari una maggiore flessibilità da parte dell’Unione Europea riguardo alle spese per energia e difesa. La richiesta riguarda specificamente la possibilità di derogare alle regole di austerità per finanziare interventi in questi settori. La proposta mira a modificare le attuali limitazioni imposte dall’UE per favorire investimenti nazionali in ambiti ritenuti strategici.

? Cosa sapere Giorgetti chiede flessibilità europea per spese energetiche e difesa nelle commissioni parlamentari.. Il governo prevede crescita dello 0,6% nel 2026 nonostante l'instabilità geopolitica globale.. Giancarlo Giorgetti ha affrontato le commissioni Bilancio di Camera e Senato difendendo la gestione economica del governo e chiedendo maggiore flessibilità europea per gestire le urgenze energetiche e i conflitti in Medio Oriente. Durante l’audizione sul Documento di finanza pubblica, il ministro dell’Economia ha tracciato un confine netto tra le priorità di Bruxelles e le necessità reali del sistema Italia. Il vertice parlamentare ha...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giorgetti sfida l’Europa: stop all’austerità per energia e difesa

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