A Gioia Tauro, cinque giovani tra i 20 e i 22 anni sono stati iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di aver commesso violenze su persone vulnerabili, alcune delle quali sono state filmate mentre erano ammanettate al letto. Le autorità stanno svolgendo le indagini per fare luce sui fatti e raccogliere eventuali prove. La vicenda sta attirando l’attenzione sull’uso improprio della violenza nei confronti di soggetti deboli.

È di cinque giovani tra i 20 e i 22 anni il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare personale per una serie di gravi reati, tra cui associazione per delinquere, sequestro di persona e atti persecutori. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Palmi e dal G.I.P. del Tribunale di Palmi, ha fatto emergere un quadro inquietante di violenza sistematica ai danni di persone fragili, con episodi documentati da video e immagini sequestrati dagli inquirenti. Le indagini e l’operazione dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata all’alba di oggi e ha visto impegnati i militari della Stazione di Melicucco (RC).🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gioia Tauro, violenze sadiche su persone vulnerabili ammanettate al letto: 5 giovani indagati

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