Siamo abbandonati a noi stessi | l’incubo dei quattro giovani di Gioia Tauro bloccati a Dubai

Quattro giovani di Gioia Tauro si trovano bloccati a Dubai da giorni a causa della chiusura dell’aeroporto. Graziana De Gennaro ha denunciato di sentirsi abbandonata e ha chiesto spiegazioni al ministro e alla Farnesina. La loro situazione è diventata un’odissea, e al momento non ci sono notizie di interventi concreti per aiutarli. La vicenda ha attirato l’attenzione su questa difficile esperienza.