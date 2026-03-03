Siamo abbandonati a noi stessi | l’incubo dei quattro giovani di Gioia Tauro bloccati a Dubai
Quattro giovani di Gioia Tauro si trovano bloccati a Dubai da giorni a causa della chiusura dell’aeroporto. Graziana De Gennaro ha denunciato di sentirsi abbandonata e ha chiesto spiegazioni al ministro e alla Farnesina. La loro situazione è diventata un’odissea, e al momento non ci sono notizie di interventi concreti per aiutarli. La vicenda ha attirato l’attenzione su questa difficile esperienza.
“Siamo abbandonati a noi stessi. Il ministro Antonio Tajani e la Farnesina, dove sono?”: è con queste parole che Graziana De Gennaro, una dei quattro giovani di Gioia Tauro rimasti bloccati a Dubai dopo la chiusura dell’aeroporto, descrive l’odissea che sta vivendo da giorni negli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Giovani reggini bloccati a Dubai dopo i raid iraniani, Scarcella: "Stanno bene, siamo in costante contatto"“Siamo in costante contatto con i nostri concittadini e con la Farnesina: i ragazzi stanno bene, sono al sicuro e stanno seguendo tutte le...