Giochi Uniti torna in aula | il board game diventa caso di studio alla Federico II

Giochi Uniti torna in aula per un caso di studio alla Federico II, segnando un passaggio tra teoria e pratica nel percorso formativo. La società partecipa a una lezione dedicata al settore del gioco da tavolo, offrendo un esempio concreto di come un’azienda operi nel mercato. L’iniziativa coinvolge studenti e docenti, con approfondimenti sull’organizzazione aziendale e la produzione di giochi. L’obiettivo è illustrare aspetti pratici di un settore in crescita.

C’è un momento in ogni percorso formativo in cui la teoria lascia il posto alla realtà. Nel corso del Laboratorio di Introduzione al Management della Distribuzione del DEMI accade proprio questo: il mondo dell’impresa entra in aula e porta con sé le proprie contraddizioni, i propri numeri, le proprie scelte. Anche quest’anno, tra i protagonisti di questo passaggio c’è Giochi Uniti. La casa editrice partenopea, distributrice in Italia di titoli come Carcassonne, Catan e Passa la Bomba, torna come case study nel laboratorio curato dai professori Francesco Caputo e Mario Tani presso l’ Università degli Studi di Napoli Federico II, confermando un appuntamento che si sta consolidando come uno degli incontri più attesi del ciclo.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Aspiranti autori di giochi da tavolo cercasi: al Comicon Napoli chi vince la game jam pubblica con giochi unitiUn aspirante autore porta il suo prototipo, lo mette sul tavolo davanti al pubblico del Comicon di Napoli, lo affina per due giorni con i back dei... Leggi anche: Napoli e Federico II uniti contro la violenza di genere: un impegno per il cambiamento. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Comicon Napoli, la Game Jam pubblica con Giochi Uniti; Al Comicon di Napoli chi vince la Game Jam pubblica con Giochi Uniti; Corea vs Stati Uniti - Tiro per tiro Curling | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Re Carlo e Camilla negli Stati Uniti: perché la visita è ad alto rischio. Comicon Napoli, la Game Jam pubblica con Giochi UnitiNapoli – Un aspirante autore porta il suo prototipo, lo mette sul tavolo davanti al pubblico del Comicon di Napoli, lo affina per due giorni con i feedback ... pupia.tv COMICON 2026, la sfida dei #gamedesigner: in palio la #pubblicazione con Giochi Uniti - facebook.com facebook