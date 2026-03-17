Vittorio Martini, nato a Ravenna, ha iniziato a fare le barbe da bambino e da allora ha mantenuto questa passione, lavorando ancora oggi al centro Esp. Durante la sua giovinezza, spesso incontrava vip a Milano Marittima, dove si recava per lavoro. La sua carriera si è sviluppata nel tempo, portandolo a diventare un parrucchiere professionista con decenni di esperienza nel settore.

Ravenna, 8 marzo 2026 – Diventato barbiere per caso da bambino e parrucchiere per passione qualche anno dopo, oggi Vittorio Martini racconta con tanto orgoglio quella che, parafrasando il titolo del suo libro, è una “vita tra i capelli”. Sembra ieri ma era il 1954 quando il padre Angelo lo mandò a bottega nella sua Sant’Alberto a imparare il mestiere: da lì è stato un crescendo tra aperture di negozi in centro a Ravenna, a Milano Marittima, dove conobbe e pettinò i cantanti in voga negli anni 70, e infine al centro commerciale Esp, dove oggi continua a lavorare e dà lavoro a tanti colleghi. In mezzo anni di formazione e una serie di premi ottenuti grazie a impegno e dedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vittorio Martini, una vita tra i capelli “Iniziai da bimbo a fare le barbe. A Milano Marittima venivano i vip. Oggi lavoro ancora al centro Esp”

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