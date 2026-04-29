Gino Paoli stasera in tv lo speciale con l' ultima intervista

Stasera alle 21.15 su La7 va in onda “Una giornata particolare”, uno speciale dedicato a Gino Paoli. Il programma include l’ultima intervista rilasciata dal cantautore e si concentra sulla sua carriera e sulla sua vita. La trasmissione è un approfondimento sulla figura di Paoli, noto per le sue canzoni e il suo contributo alla musica italiana.