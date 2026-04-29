Gino Paoli stasera in tv lo speciale con l' ultima intervista

Da genovatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21.15 su La7 va in onda “Una giornata particolare”, uno speciale dedicato a Gino Paoli. Il programma include l’ultima intervista rilasciata dal cantautore e si concentra sulla sua carriera e sulla sua vita. La trasmissione è un approfondimento sulla figura di Paoli, noto per le sue canzoni e il suo contributo alla musica italiana.

Mercoledì 29 aprile alle 21.15 su La7 va in onda “Una giornata particolare”, lo speciale dedicato a Gino Paoli. Il giornalista Aldo Cazzullo presenterà l’ultima intervista al cantautore, scomparso lo scorso 24 marzo, che ripercorre novant’anni di storia italiana attraverso la sua vita, la sua.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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