Nel giorno della sua scomparsa, viene riproposta l’intervista rilasciata da Gino Paoli a Qn Quotidiano. L’artista, che ha compiuto 90 anni, ha parlato della sua vita, dei rapporti con Dio e del suo temperamento, affermando di parlare con Dio ogni giorno e di arrabbiarsi di tanto in tanto. La conversazione offre uno sguardo diretto e personale sulla sua quotidianità.

Nel giorno della morte, ripubblichiamo l’intervista rilasciata da Gino Paoli a Qn Quotidiano Nazionale il 21 settembre 2024 Genova – Visto che il metallo ha tempi di decomposizione molto più lunghi dei tessuti mineralizzati di cui sono fatte le ossa, Gino Paoli allunga sotto al baffo un sorrisetto divertito all’idea che fra cent’anni, canzoni a parte, di lui resterà solo una pallottola. L’intrusa calibro 5 che porta calcificata nel pericardio e che da qualche tempo, vai a capire perché, ha smesso di far impazzire i metal detector degli aeroporti. Lunedì l’uomo degli amori dispari compie 90 anni, appena ventiquattr’ore dopo quelli dell’ex musa, fiamma, amica, complice, Ornella Vanoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Arrivare a 90 anni è una cosa clamorosamente contronatura. Con Dio parlo tutti i giorni e ogni tanto m’incazzo”: l’ultima intervista di Gino Paoli

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