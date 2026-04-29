Questa sera su La7 sarà trasmessa l’ultima intervista rilasciata da Gino Paoli, scomparso un mese fa. L’intervista, fatta da Aldo Cazzullo, sarà trasmessa alle ore 21 e rappresenta l’ultimo contributo pubblico del cantautore. La registrazione risale a poco prima della sua scomparsa e sarà visibile a tutti gli spettatori.

Gino Paoli è scomparso un mese fa e il suo testamento è un’intervista che ha rilasciato ad Aldo Cazzullo e che sarà trasmessa su La7 questa sera, mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 21.15. Una Giornata Particolare con Gino Paoli è un’ ultima intervista che ha proprio il sapore del saluto, perchè ripercorre tutta la vita del cantautore, lunga 91 anni. Cazzullo ha svelato che di giorni per registrarla ce ne sono voluti due, passati nella casa sul mare in cui abitava Paoli, vicino Genova. E ciò che ne è venuto fuori è un racconto intimo e spassionato che il protagonista fa di se stesso, partendo dall’infanzia, raccontando momenti topici della storia italiana e arrivando a parlare proprio della morte che a breve sarebbe arrivata, ma di cui non aveva paura.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Gino Paoli, l’ultima intervista stasera su La7

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