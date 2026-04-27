Il 24 marzo scorso segnato dalla scomparsa di Gino Paoli, noto cantautore italiano, è stato il giorno in cui si è spento lasciando dietro di sé un patrimonio di esperienze e ricordi. In un’intervista recentissima, Paoli ha ricordato alcuni episodi del suo passato, tra cui un episodio particolare con Lucio Dalla, ricordando un momento di tensione che si sarebbe verificato dopo la morte di Tenco. La sua vita è stata attraversata da eventi che coinvolgono anche situazioni di conflitto e di grande intensità.

Il 24 marzo scorso è il giorno in cui Gino Paoli se n’è andato, portandosi dietro una pallottola – quella vera, nel petto, da decenni – e una quantità di storie che basterebbero per tre vite. Storie che per fortuna Aldo Cazzullo aveva già raccolto, sedendosi accanto a lui poco prima della fine, in quello che si è rivelato un vero testamento in parole. L’ultima intervista a Gino Paoli. Il racconto va in onda mercoledì su La7 alle 21,15, nell’ultima puntata del suo format Una giornata particolare, e stavolta il titolo è tutto: perché quella con Paoli è stata, letteralmente, l’ultima giornata. Con lui, con la sua voce, con la sua ironia e quel talento innato dire cose devastanti col tono di chi parla del tempo.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gino Paoli, l’ultima intervista: “Dopo la morte di Tenco, attaccai al muro Lucio Dalla”

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