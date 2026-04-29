A un mese dalla scomparsa, Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo racconta storia e vita di Gino Paoli attraverso i ricordi di chi lo ha conosciuto A un mese dalla sua scomparsa,avvenuta lo scorso 24 marzo,il programma rende omaggio al cantautore genovese attraverso un racconto intimo e profondoche ripercorre la sua vita e la sua carriera. Il cuore della trasmissione è rappresentato dall’ultima lunga intervista concessa da Paoli,un dialogo intenso che accompagna lo spettatore lungo novant’anni di storia italiana. Dall’infanzia a Genova durante il fascismo fino al dopoguerra e alla ricostruzione, emerge il ritratto di un artista capace di trasformare la propria esistenza in musica, attraversando epoche e sentimenti con autenticità e sensibilità.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gino Paoli, la sua ultima intervista e il racconto di Aldo Cazzullo in onda stasera

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