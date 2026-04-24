gila juventus anche i bianconeri si inseriscono nella corsa al difensore spagnolo ecco le richieste di lotito

Anche la Juventus si è unita alla corsa per il difensore spagnolo attualmente in forza alla Lazio. La società bianconera ha presentato una richiesta ufficiale per il calciatore, che si aggiunge ad altre squadre interessate. La trattativa si sta sviluppando in un contesto di mercato dove diverse società italiane stanno cercando di assicurarsi il giocatore. La Lazio, nel frattempo, valuta le offerte ricevute.

di Angelo Ciarletta Gila Juventus, anche i bianconeri si inseriscono nella corsa al calciatore della Lazio. Ecco quali sono le richieste economiche di Lotito. La Juve monitora con attenzione l’evoluzione della situazione legata a Mario Gila. Come riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2027, ma le trattative per il rinnovo sono attualmente in alto mare. Alejandro Camano, agente dello spagnolo, ha confermato l’assenza di dialoghi concreti con il club capitolino, aprendo scenari interessanti per le big. MERCATO JUVE LIVE Sullo sfondo resta fortissimo il pressing del Milan, con il dirigente Igli Tare che conosce bene il profilo del difensore e vorrebbe regalarlo a Massimiliano Allegri.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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