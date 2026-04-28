Milan ecco il budget per l’estate Le tre richieste di Modric e le ultime su Gila Campionati pilotati?

Sul canale YouTube di 'Pianeta Milan' è stato pubblicato un nuovo video dedicato al calciomercato estivo della squadra, con dettagli sul budget disponibile e le tre richieste di Modric. Si discute anche delle ultime notizie su Gila. L'attenzione si concentra sulle possibili mosse di mercato e sulle strategie adottate dalla società per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.

Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', il nostro Stefano Bressi fa il punto sulle ultime notizie di calciomercato del Diavolo. I tre principali argomenti del giorno sono il budget previsto per la prossima estate, le richieste per il rinnovo di Luka Modric e la trattativa per Mario Gila della Lazio. Partendo da quest'ultimo nome e dalle parole di Matteo Moretto sulle richieste di stipendio dello spagnolo, Stefano Bressi fa notare che attualmente guadagna 1,1 milione di euro alla Lazio. La richiesta di 4 milioni appare quindi difficilmente realizzabile per i rossoneri. Che ci sia qualcosa sotto per allontanare Gila dal Milan? Ora gli altri due temi, strettamente legati tra di loro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ecco il budget per l’estate. Le tre richieste di Modric e le ultime su Gila. Campionati pilotati? Notizie correlate Modric Milan, il rinnovo passa da tre condizioni: le richieste del croato per la permanenzaMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milan, piano per l’estate: budget 50 milioni, 6 acquisti. Da Goretzka a Kolo Muani, ecco la lista di Allegri; Bonanni verso Milan-Juve: Ecco come i rossoneri imposteranno la partita; Milan, piano folle da 150 milioni: Allegri prenota Salah e Lewandowski. Ecco come può prenderli; Calciomercato Milan Fofana in vendita | ecco quanto vogliono i rossoneri per cederlo. Pellegatti non è contento del budget del Milan per il mercato: Si parla di 30 milioni più i soldi delle cessioniCarlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato così del budget del Milan per il mercato estivo: Incomincio ad avere notizie sul budget del Milan ... milannews.it Mercato Milan, ecco tutti i dettagli dell’offerta a Goretzka: Allegri spinge per il centrocampista tedesco. Le cifreIl calciomercato Milan continua a muoversi sottotraccia in vista prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan ha rotto gli indugi per quello che si preannuncia come il colpo dell’estat ... milannews24.com Pedullà critico: “Capisco tutto, ma Milan-Juve è stata una partita allucinante. Mi sono addormentato” x.com Abbiamo provato a ipotizzare possibili conferme e cessioni del #Milan attuale in vista del prossimo anno: ecco chi potrebbe rimanere e chi sembra destinato a salutare. Dalle varie cessioni potrebbe arrivare una cifra molto importante. Scopri di più nella nostra - facebook.com facebook