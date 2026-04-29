Gigawatt Capex Coopetizione Il dossier italiano che si decide entro l’anno

Nel mese di aprile, si sono svolti sette giorni intensi per il settore tecnologico, con quattro accordi siglati che stanno influenzando il mercato. Il 20 aprile, Amazon ha investito cinque miliardi di dollari in Anthropic, con ulteriori venti miliardi condizionati. L’accordo prevede che Anthropic utilizzi AWS per oltre cento miliardi di dollari in dieci anni. Questi sviluppi fanno parte di un dossier italiano che si decide entro la fine dell’anno, nel contesto di pressioni su gigawatt, Capex e cooperazioni tra concorrenti.

Sette giorni di aprile, quattro accordi, un mercato che cambia regole. Il 20 Amazon ha versato cinque miliardi di dollari freschi in Anthropic, con altri venti condizionati e l’impegno di Anthropic a spendere oltre cento miliardi su AWS in dieci anni. Il 22 EuroHPC ha firmato a Bologna il contratto da 290 milioni per IT4LIA, l’AI Factory italiana coordinata da Cineca, sette mesi dopo l’avvio operativo presieduto da Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione per la Tech Sovereignty, e dalla ministra Anna Maria Bernini. Il 24 Google ha annunciato fino a quaranta miliardi di dollari sempre in Anthropic, sua diretta concorrente attraverso Gemini.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gigawatt, Capex, Coopetizione. Il dossier italiano che si decide entro l’anno Notizie correlate F1, corsa contro il tempo: si decide il futuro dei motori entro l’annoIl vertice della Formula 1 ha stabilito un obiettivo temporale stringente: entro la fine del presente anno, gli stakeholder dovranno trovare un... L’Italia si prepara all’ora legale tutto l’anno? Il Parlamento decide entro giugno, 180 milioni di risparmio in balloMentre si avvicina il consueto appuntamento con il cambio dell’ora del 29 marzo, in Parlamento si sta valutando una svolta che potrebbe modificare...