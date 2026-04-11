Giappone | le crypto diventano asset finanziari con nuove regole

Il governo di uno dei principali paesi asiatici ha approvato una riforma che riconosce ufficialmente le criptovalute come asset finanziari. Con questa decisione, le criptovalute vengono equiparate a strumenti come azioni e obbligazioni, modificando il quadro normativo esistente. La riforma introduce nuove regole e procedure per regolamentare il settore delle valute digitali nel paese. La notizia rappresenta un cambiamento rilevante per il mercato finanziario locale e internazionale.

Il governo giapponese ha approvato questa settimana una riforma strutturale che eleva ufficialmente le criptovalute al rango di asset finanziari, equiparandole a strumenti come azioni e obbligazioni. La decisione del gabinetto mira a stabilizzare un mercato che conta oltre 13 milioni di conti crypto, dopo che l’autorità di vigilanza ha registrato una media mensile di più di 350 segnalazioni per frodi. Questa svolta normativa, che vede il passaggio dalla vecchia disciplina legata alla legge sui servizi di pagamento alla nuova regolamentazione contenuta nel Financial Instruments and Exchange Act (FIEA), segna la fine di un’era in cui i beni digitali erano gestiti principalmente come mezzi di transazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giappone: le crypto diventano asset finanziari con nuove regole Leggi anche: Cat bond, ovvero quando le catastrofi diventano un asset finanziario Palermo, centro storico più vivibile: via Candelai e Venezia diventano zone pedonali. Nuove regole per la mobilità.Palermo Cuore Pedonale: Via Candelai e Via Venezia Dicono Addio al Traffico Il centro storico di Palermo cambia volto con l’istituzione di nuove... Warning: Crypto Crash Part 2 Is Coming Si parla di: Il Giappone si appresta ad ampliare il regime di conformità in materia di criptovalute mentre la vigilanza fiscale entra nell'era transfrontaliera; Sam Altman propone un nuovo accordo sull'intelligenza artificiale mentre la superintelligenza prende piede.