Assegno di inclusione stop al mese di sospensione con le nuove regole Inps

L’Inps ha deciso di sospendere per un mese l’Assegno di inclusione, a causa delle nuove regole introdotte dalla legge di Bilancio 2026. Questa modifica riguarda i criteri di accesso e le modalità di erogazione del sostegno, che influiranno sui beneficiari già in attesa di aggiornamenti. La misura mira a riformulare il sistema di assistenza e a garantire maggiore correttezza nella distribuzione. La modifica entrerà in vigore a partire dal prossimo mese.

Nel 2026 l' Assegno di inclusione cambia: con il Messaggio n. 640 l' Inps ha chiarito l'impatto delle misure introdotte dall'ultima legge di Bilancio. In sintesi, i cambiamenti vanno a incidere su durata e rinnovi dell'Adi, una delle misure introdotte in sostituzione del vecchio Reddito di cittadinanza. Adi, più continuità nei pagamenti. La prima novità riguarda l'eliminazione del mese di sospensione obbligatoria dopo i primi 18 mesi di fruizione dell'Assegno di inclusione e dopo ogni ciclo di rinnovo da 12 mesi. In precedenza, i nuclei familiari dovevano affrontare una finestra di vuoto reddituale prima di poter ripresentare domanda.