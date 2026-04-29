A pochi giorni dalla scoperta del corpo di una ragazza di 22 anni in un campo nel Pavese, emergono nuove dichiarazioni sulla relazione tra la vittima e un ragazzo. La miglior amica di Elisa Giugno ha riferito che il rapporto con quell'uomo era tossico, lasciando intendere possibili tensioni o problemi tra i due. La polizia prosegue le indagini per chiarire la dinamica e le cause della morte.

Cecima (Pavia), 29 aprile 2026 - Elisa Giugno, i dubbi sull’amico e il presentimento della miglior amica della ragazza di 22 anni di Voghera trovata morta in un campo nel Pavese. “L’amico di Elisa? Non era una persona sana da stare vicino”.. "Lei doveva venire qui a San Marino a vivere con me. Era una ragazza bellissima, così gentile. L'ultima volta che ha letto un mio messaggio è stata il 21 aprile. Da lì non l'ho più sentita. Purtroppo non ho mai visto di persona questo ragazzo ma ho fatto un paio di chiamate con lui e con lei. E io le, che lui non era una persona sana da stare vicino”. “Un rapporto difficile”. “Tutte le volte che loro si rivedevano, succedeva qualcosa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giallo di Pavia, la miglior amica di Elisa Giugno: “Il rapporto con quel ragazzo era tossico”

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