Nella puntata odierna di Uomini e Donne, le discussioni sono iniziate con scontri accesi tra i protagonisti del Trono Over. Successivamente, Ciro Solimeno ha dichiarato di essere in difficoltà, affermando di non aver ricevuto alcuna dimostrazione concreta dalle sue corteggiatrici. Nel frattempo, sono state segnalate alcune situazioni riguardanti una delle corteggiatrici, mentre un'altra partecipante ha cercato di smascherare un suo rivale.

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con liti molto accese al Trono Over. Successivamente, poi, si è passati a Ciro Solimeno, il quale ha ammesso di essere in difficoltà in quanto non vede alcuna dimostrazione dalle sue corteggiatrici. Giada attacca Nicola a Uomini e Donne, lite tra Gloria e Cristina. Dopo aver interrotto la relazione con Elena, Massimo è uscito con Giada, la quale sta attualmente frequentando anche Nicola. Questo dettaglio ha dato il via ad una discussione molto accesa tra la dama e Nicola, il quale ha animato considerevolmente la puntata di oggi di Uomini e Donne. I due si erano dati l’esclusiva, ma le cose sono poi degenerate.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Giada smaschera Nicola a UeD, segnalazioni su Cristina, Ciro perde le staffe

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