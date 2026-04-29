Ghemon porta al San Luigi il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy

Venerdì 8 maggio alle 21, la Sala San Luigi di Forlì ospiterà Ghemon con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy intitolato “1h di Stand Up con Ghemon”. L’evento porta sul palco il cantante e rapper noto per la sua musica, che si cimenta ora in un’esibizione comica. La serata si svolgerà in un ambiente chiuso e sarà aperta al pubblico.

Venerdì 8 maggio alle 21 la Sala San Luigi di Forlì ospiterà Ghemon con il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy dal titolo “1h di Stand Up con Ghemon”. Uno spettacolo unico: un’ora di pura stand-up in cui l’artista porterà sul palco monologhi inediti e riflessioni nate direttamente dal dialogo.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Vincenzo Comunale porta a Torino “Prima Pagina”: il nuovo show di stand-up comedy tra sogni e realtàDopo il successo a Napoli, Vevey e Milano, Vincenzo Comunale arriva a Torino con il suo nuovo spettacolo “Prima Pagina”, in programma il 27 e 28... Filippo Caccamo porta il suo nuovo spettacolo “Fuori di Tela” al Teatro NuovoDopo tre anni di sold out nei teatri di tutta Italia a ridere delle follie tragicomiche del “mondo scuola”, Filippo Caccamo (2 milioni e mezzo di...