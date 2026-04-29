Dopo un breve periodo di calma, la situazione tra Antonella Elia e Valeria Marini nel reality show Grande Fratello Vip si è nuovamente complicata. La tensione tra le due donne è riapparsa, con la Elia che ha commentato pubblicamente il comportamento della Marini, definendola presuntuosa e affermando di essere infastidita dal suo atteggiamento. La loro relazione sembra essere tornata ai livelli di conflitto di prima.

Il sereno tra Antonella Elia e Valeria Marini al Grande Fratello Vip è durato pochissimo, infatti com'era prevedibile la tregua è già finita. Ieri pomeriggio in lacrime la showgirl stellare aveva chiesto scusa alla gieffina dicendosi dispiaciuta per quello che è successo tra loro, c'era stato anche un abbraccio ma solo poche ore dopo è scoppiato l'ennesimo battibecco. Durante la diretta di ieri sera Valeria Marini ha detto di averle chiesto scuse e ha ribadito che lei voleva solo scherzare e portare allegria nella casa. Ha poi rivelato che si è scatenata a causa dell'atteggiamento aggressivo di Antonella Elia perché il fatto di averci discusso le è dispiaciuto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, tregua finita tra Antonella Elia e Valeria Marini: “È presuntuosa, mi infastidisce”

GF VIP: Antonella Elia perde il controllo, urla e minaccia! #shorts

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