Durante la notte, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini ha avuto un confronto con Antonella Elia. Dopo lo scontro, l’ex parlamentare ha comunicato di voler abbandonare l’edificio. La discussione ha suscitato attenzione tra i coinquilini, portando Mussolini a esprimere il desiderio di uscire dall’esperienza televisiva. La vicenda si è svolta in un momento di tensione all’interno della casa.

Alessandra Mussolini crolla nella notte al Grande Fratello Vip dopo lo scontro con Antonella Elia e svela di voler lasciare la casa. La tensione nel reality è ormai altissima, fra liti, battibecchi continui e alleanze. La lite fra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Dopo la fine della puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti si sono ritrovati a tavola. Un momento per scambiare opinioni e per commentare la diretta che però si è presto trasformato in un’occasione di lite. Quando Alessandra Mussolini ha accusato Antonella Elia di “odiare le donne”, la showgirl si è infuriata. “Ma basta dirmi che sono contro le donne – ha gridato -. Comare, hai rotto! Stai zitta! Non rompere, mangia e stai zitta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Mussolini in crisi dopo la lite con Antonella Elia: “Voglio lasciare la casa”

Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini vuole lasciare la casa: la crisi e la lite con Antonella

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