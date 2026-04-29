Nella notte al Grande Fratello VIP, una concorrente ha vissuto momenti difficili che l’hanno portata a piangere e a considerare di lasciare il gioco. Dopo la diretta del 28 aprile 2026, si è verificato un acceso scontro con un’altra partecipante, che ha portato alla sua emozione intensa e al desiderio di abbandonare la casa. La concorrente ha poi manifestato la volontà di uscire dal reality.

Alessandra Mussolini ha vissuto una notte complicata al GF VIP. Dopo la diretta del 28 Aprile 2026, nella Casa si è acceso un nuovo scontro con Antonella Elia, sfociato in un crollo emotivo che ha portato la concorrente a mettere in discussione la sua permanenza nel reality. Ibiza Altea non tornerà più nello studio del GF VIP: il vero motivo GF VIP 8: il nuovo scontro tra Alessandra e Antonella. Tutto è iniziato nel post puntata, quando Alessandra Mussolini e Antonella Elia si sono ritrovate a tavola. Il confronto è degenerato rapidamente, con la Elia che ha alzato i toni: “Ma basta dirmi che sono contro le donne. Comare, hai rotto! Stai zitta! Non rompere, mangia e stai zitta.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP: Alessandra Mussolini in lacrime e pronta ad abbandonare

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