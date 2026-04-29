Alessandra Mussolini ha annunciato la volontà di lasciare il Grande Fratello Vip, accusando Antonella di non lasciarle tregua. La concorrente aveva spesso criticato gli altri partecipanti e si era distinta per commenti pungenti, ma nelle ultime ore ha manifestato un crollo emotivo. La sua decisione è arrivata dopo una notte di tensioni e confronti accesi all’interno della casa. La produzione ha preso atto della sua scelta e ha avviato le procedure per il suo allontanamento.

Alessandra Mussolini fino ad ora è sempre stata molto pungente al Grande Fratello Vip e non ha perso occasione per lanciare frecciatine e creare tensioni, stanotte però ha avuto un crollo emotivo. Cosa è successo nella casa più spiata dagli italiani dopo la diretta? In seguito all'ennesimo battibecco con Antonella Elia è sbottata e ha manifestato il desiderio di abbandonare il reality. Visibilmente agitata è scoppiata a piangere in giardino e ha detto che vuole andare via perché non ce la fa più. Alessandra Mussolini ha fatto sapere che si è stufata della Elia perché non le dà mai tregua. In lacrime la gieffina ha detto che Antonella Elia si trova in una situazione di vantaggio e superiorità rispetto a lei essendo già una finalista, lei infatti non può nemmeno nominarla.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Alessandra Mussolini vuole abbandonare il GF Vip: “Antonella non mi dà tregua, io vado via”

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