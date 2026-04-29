GF Vip 2026 sondaggio televoto | chi sarà il secondo finalista

Il televoto su Canale 5 è aperto per determinare il secondo finalista del Grande Fratello Vip 2026. Il pubblico è chiamato a esprimersi tra i concorrenti ancora in gara, in vista della conclusione del reality. La scelta del secondo finalista si aggiunge a quella già effettuata, e le votazioni continueranno fino a una data stabilita. La decisione finale sarà comunicata nei prossimi giorni.

Per il pubblico di Canale 5 è arrivato il momento di scegliere il secondo finalista del Grande Fratello Vip 2026. Dopo l’elezione di Antonella Elia, un altro concorrente approderà direttamente in finale nella prossima puntata, che andrà in onda martedì 5 maggio 2026. A contendersi il posto da finalista sono, questa volta, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini, Lucia Ilardo, Marco Berry e Raul Dumitras. Uno di loro raggiungerà Antonella nella finale di questa edizione del reality show di Canale 5, condotta da Ilary Blasi. Vediamo insieme il sondaggio che abbiamo aperto. Sondaggio Grande Fratello Vip: Adriana, Alessandra, Francesca, Lucia, Marco vs Raul.🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - GF Vip 2026 sondaggio televoto: chi sarà il secondo finalista Grande fratello vip 2026 | nuovo televoto aperto | scegli primo finalista | eliminato di ieri sera Notizie correlate Sondaggio televoto Grande Fratello Vip 22 aprile 2026, le percentuali su eliminato e preferito, ci sarà un secondo finalista?Settimana movimentata per il Grande Fratello Vip 2026, che torna in onda mercoledì 22 aprile a causa di un cambio di programmazione deciso da Canale... GF Vip 2026 sondaggio televoto 1° finalista ultim’ora: percentualiChi sarà la prima finalista del Grande Fratello Vip 2026? Qui di seguito trovate il sondaggio del televoto, tramite il quale il pubblico sta votando... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Valeria Marini contro Antonella Elia, e viceversa; Grande Fratello Vip, televoto tra nemiche giurate: Alessandra Mussolini vs Adriana Volpe. Chi vuoi salvare? Il sondaggio; Grande Fratello Vip 2026: esce davvero lei? Tutte le news su concorrenti, new entry, nomination e sondaggi; Grande Fratello Vip, sondaggi del 22 aprile: svelato il nome di chi si salverà. GF Vip, sondaggio televoto finalista del 5 maggio: sfida a due tra Adriana e AlessandraSul web sembra esserci quasi un testa a testa tra Adriana (44,53%) e Alessandra (38,49%) per la conquista del pass per la finale ... it.blastingnews.com Sondaggio GF Vip: chi rischia l'eliminazione tra Paola, Marco, Lucia e AlessandraScopri i numeri dei sondaggi, il meccanismo delle nomination e i momenti chiave della puntata del GF Vip per capire chi rischia davvero l'eliminazione ... notizie.it Paola Caruso si racconta senza filtri nella Casa del Grande Fratello Vip. Un racconto doloroso, intimo, segnato dall’adozione, dall’incontro con la madre biologica e dal rapporto difficile con il padre di suo figlio Michele. La showgirl ha ripercorso la sua storia c - facebook.com facebook E per questa settimana i nostri VIP avranno il doppio budget per la spesa #GFVIP x.com