Gestione coste | i Comuni scendono in campo per il demanio

Da ameve.eu 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i rappresentanti dei Comuni hanno richiesto un ruolo più attivo nella gestione del demanio, coinvolgendo direttamente le amministrazioni locali nelle decisioni e nelle attività legate alle coste. A Roma, il presidente dell’Anci e un rappresentante di rilievo hanno sottolineato l’importanza di un maggiore coinvolgimento dei territori in questa materia, evidenziando l’intenzione di partecipare più concretamente alle questioni che riguardano il patrimonio demaniale.

? Cosa sapere A Roma Daniele Silvetti e l'Anci chiedono maggiore coinvolgimento nella gestione del demanio.. Il nuovo bando tipo mira a conciliare sviluppo economico e pianificazione urbanistica locale.. A Roma, il vicepresidente Anci e delegato per la Portualità e Demanio marittimo, Daniele Silvetti, ha ribadito oggi che le amministrazioni locali non possono limitarsi a un ruolo passivo di osservatori riguardo alla gestione delle coste. Durante la giunta federale di Federbalneari Italia, dedicata al coordinamento tra le istituzioni e all’esame dello stato attuale delle concessioni demaniali, il sindaco di Ancona ha sottolineato come i Comuni siano chiamati a gestire compiti amministrativi complessi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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