Gestione dell' area vicina al Vecchio Faro il Demanio pubblica il bando

L’Agenzia del Demanio ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento temporaneo di un’area di circa 75 metri quadrati. L’area si trova nel Parco del Cardeto di Ancona, precisamente sul Colle dei Cappuccini, vicino al Vecchio Faro. L’obiettivo è affidare la gestione dell’area attraverso un procedimento di “Temporary use”. La pubblicazione del bando prevede le modalità e i termini dell’assegnazione.

L'affidamento è di tipo "Temporary use". L'area, di circa 75 mq, è situata all'intero del Parco del Cardeto Si tratta di uno spazio panoramico, affacciato sul centro storico e sul porto che sarà destinato ad attività di ristorazione. Le offerte dovranno essere presentate entro le 12 del 7 aprile 2026. L’iniziativa rientra nel Piano Città degli immobili pubblici di Ancona e punta alla valorizzazione degli spazi pubblici attraverso l’insediamento di servizi utili ai cittadini e ai visitatori e la promozione di attività culturali, sportive, di spettacolo e di intrattenimento. Il progetto prevede l’installazione di un chiosco bar o di un food truck, per ampliarne la fruizione del luogo e permettere ai visitatori di godere del luogo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

