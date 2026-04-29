Dopo l’attentato avvenuto durante il White House Correspondents’ Dinner, in cui un agente di polizia è stato ferito, alcune celebrità di Hollywood hanno commentato l’accaduto. Tra queste, un attore ha affermato che in America esiste spazio per il dissenso politico, ma non per la violenza. La sparatoria ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato reazioni da parte di vari personaggi dello spettacolo.

Dopo la sparatoria al White House Correspondents’ Dinner di Washington, in cui un agente di polizia è rimasto ferito, le star di Hollywood prendono posizione. C’è posto in America per il dissenso politico ma non per la violenza. Questo è il messaggio condiviso di due icone del mondo dello spettacolo: Bruce Springsteen e George Clooney. Vediamo insieme le parole dei comunicati. Un atto violento che risuona ancora. L’attacco, avvenuto sabato sera durante l’evento, ha portato all’evacuazione del presidente Donald Trump, Melania Trump e altri membri dell’amministrazione. Un agente dei servizi segreti è rimasto ferito, mentre l’autore, un uomo di 31 anni, è stato arrestato.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - George Clooney sull’attentato a Trump: “C’è posto per il dissenso politico in America ma non per la violenza”

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