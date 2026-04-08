George Clooney imbarazzato da Trump sull’Iran il discorso a Cuneo davanti agli studenti | la Nato il limite della decenza e l’errore su Kamala Harris

L’attore e attivista è intervenuto di fronte a circa tremila studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo, nel contesto dei Dialoghi sul talento organizzati dalla Fondazione Crc con la Clooney Foundation for Justice. L’evento si è svolto nel palazzetto dello sport locale e ha visto Clooney affrontare temi come la Nato, le dichiarazioni di Trump sull’Iran e un errore riguardante la vicepresidente degli Stati Uniti.

George Clooney ha parlato davanti a tremila studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo, ospite dei Dialoghi sul talento organizzati dalla Fondazione Crc insieme alla Clooney Foundation for Justice nel palazzetto dello sport cuneese. L’attore ha puntato il dito contro chi vuole smantellare le istituzioni internazionali, pur non citando esplicitamente Donald Trump: «Se c’è qualcuno che dice che vuole porre fine alla civiltà questo è un crimine di guerra», ha detto, aggiungendo che si può sostenere una visione conservatrice, «ma ci deve essere un confine alla decenza». Clooney si è detto preoccupato anche sulle minacce all’Alleanza atlantica, perché «la Nato ha fatto sì che l’Europa ma anche il resto del mondo siano stati sicuri. 🔗 Leggi su Open.online

George Clooney a Cuneo: sul palco saluta il pubblico in italianoGeorge Clooney protagonista dell’evento ‘Dialoghi sul Talento’ organizzato da Fondazione Crc al Palazzetto dello Sport di Cuneo.

Erano ragazzi in barca: su Rai 3 il film diretto da George ClooneyOggi, venerdì 27 marzo, va in onda su Rai 3 Erano ragazzi in barca, film del 2023 prodotto e diretto da George Clooney.