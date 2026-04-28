Durante la cerimonia di consegna del 51° Chaplin Award a New York, l’attore ha espresso preoccupazione per la violenza che sta attraversando il Paese, facendo riferimento ai recenti eventi a Washington e al clima di tensione. Nel suo discorso, Clooney ha criticato l’attuale situazione politica e ha sottolineato la necessità di ritrovare valori condivisi. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra il pubblico presente.

Ricevendo il 51° Chaplin Award, George Clooney ha gelato la platea di New York trasformando il suo discorso di ringraziamento in un attacco frontale alla violenza che sta lacerando l'America, citando i fatti di Washington e l'urgenza di ritrovare l'anima della nazione. Mentre il mondo del cinema celebrava una carriera leggendaria - nata tra le corsie d'emergenza di ER e consacrata da colpi da maestro come la saga di Oceans - George Clooney ha preferito parlare di ferite aperte. Con il fiato ancora corto per l'attacco sventato al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, dove un uomo armato ha seminato il panico, Clooney ha messo da parte il fascino hollywoodiano per denunciare un clima politico che definire tossico sarebbe un eufemismo.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - George Clooney condanna la violenza dopo l'attacco di Trump: "Cosa dobbiamo fare di questo Paese?"

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